ДТП в Житомирской области: погибли два человека и еще трое травмированы
13:48, 28 февраля 2009Разное
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"Peugeote 406" врезался в ВАЗ
На 9 километре автодороги Житомир-Черновцы, в с. Тетеревка, водитель автомобиля "Peugeote 406", двигаясь в направлении г. Житомир, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21063".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погибли на месте трагедии, еще двое пассажиров автомобиля "ВАЗ" и водитель автомобиля "Peugeote" получили телесные повреждения и были доставлены в больницу г. Житомира.
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