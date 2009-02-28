ДТП в Житомирской области: погибли два человека и еще трое травмированы

На 9 километре автодороги Житомир-Черновцы, в с. Тетеревка, водитель автомобиля "Peugeote 406", двигаясь в направлении г. Житомир, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-21063".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" от полученных травм погибли на месте трагедии, еще двое пассажиров автомобиля "ВАЗ" и водитель автомобиля "Peugeote" получили телесные повреждения и были доставлены в больницу г. Житомира.