Пожар на «Запорожстали» тушили почти три часа

На запорожском металлургическом комбинате "Запорожсталь" почти три часа тушили пожар в цехе холодного проката.

По информации Запорожского теруправления МЧС, возгорание произошло накануне в 14.20 в цехе холодного проката 1.

"25 февраля в 14.20 в ЦПХ 1 ОАО "Запорожсталь" произошло возгорание трансформаторного масла в поддоне трансформатора 24-й микроподстанции. Для ликвидации пожара были задействованы 30 человек и 7 единиц техники, однако полностью ликвидировать возгорание удалось лишь к 17.00", - сообщили в МЧС.

Согласно официальным данным. В результате пожара никто не погиб и не пострадал. На технологический процесс, инцидент, согласно официальным данным, так же не повлиял.

Причина возгорания устанавливается.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

Предприятие является одним из "лидеров" по случаям травматизма и смертности на производстве в регионе, в связи с чем Госгорпромнадзором на заводе периодически вводится особый режим надзора. Так, в ноябре прошлого года Запорожское теруправление Госкомитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госгорпромнадзор) приостановил эксплуатацию термической печи литейного цеха ОАО "Запорожсталь", аспирационной установки цеха ремонта мартеновских печей и 5 станков механического цеха меткомбината.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной остановки оборудования стало несоответствие его состояния требованиям техники безопасности.