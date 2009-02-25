Под Киевом водитель грузовика сбил мост и погиб под его обломками

В Киевской области, на 27 км автодороги Киев-Одесса, в с. Глеваха Васильковского р-на, водитель автомобиля "МАЗ МЗКТ - 65151", двигаясь с поднятым кузовом в направлении Одессы, совершил наезд на пешеходный мост.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, от удара произошел сдвиг и падение пролета пешеходного моста на кабину автомобиля.

В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте.

Во время падения бетонной панели были перекрытии две полосы для движения транспорта в направлении Одессы. Чтобы не создавать затор на дороге, работники Госавтоинспекции направили движение транспорта в объезд через с. Глеваха, а также по встречной полосе движения в направлении Киева.