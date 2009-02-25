Водитель «Ланоса» сбил 16 человек

ДТП на Западе Москвы. Там автомобиль "Шевроле Ланос" сбил на пешоходном переходе и тротуаре по меньшей мере 16-ть человек. Пять из них доставлены в больницу. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения российской столицы, передает 5 канал.

Большинство из пострадавших - студенты Московского государственного университета, вблизи которого и произошла авария. Милиция сообщает, что виновник ДТП за полчаса до инцидента - напал на владельца авто и, угрожая ножом, высадил его из машины. После наезда на пешеходов, злоумышленник скрылся с места приключения. Стражи порядка сейчас разыскивают правонарушителя.