Латвийский траулер затонул в Балтийском море

Латвийский траулер затонул в датских территориальных водах к востоку от острова Борнхольм в Балтийском море, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщил представитель спасательной службы Дании, четверо рыбаков были спасены, двое других пропали без вести.

Сигнал бедствия был получен утром, и на место происшествия немедленно вылетел вертолет, который забрал из шлюпки четверых членов экипажа. По словам пострадавших, они «ощутили сильный удар», и затем судно быстро затонуло с двумя рыбаками.

По мнению офицера датской спасательной службы, на 25-метровый траулер обрушилась мощная волна, поле чего он накренился и затонул.

В настоящее время поиски двух рыбаков в районе происшествия ведут два датских вертолета и два спасательных судна.