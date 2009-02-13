Honda и Nissan сокращают набор молодых специалистов

Японские автоконцерны Honda и Nissan объявили о сокращении с 2010 года набора молодых специалистов-выпускников вузов из-за отсутствия перспектив улучшения ситуации в отрасли в связи с мировым финансовым кризисом, сообщают местные СМИ.

Руководство Nissan в следующем году примет на работу лишь "нескольких десятков человек", завершивших учебу, вместо планируемых 580 специалистов. Ранее компания уже объявила о сокращении 20 тысяч рабочих на своих заводах в различных странах мира до конца марта 2009 года.

Автоконцерн Honda также объявил о сокращении приема выпускников вузов в следующем году на 40% - с 1490 человек в этом году до 890 человек.

По оценкам экспертов, эта тенденция распространится и на другие японские автогиганты, которые вынуждены искать пути сокращения расходов на фоне углубления мирового кризиса.

РИА “Новости”