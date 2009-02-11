Донецкая облорганизация "Батькивщины" заявляет о захвате сайта
22:58, 11 февраля 2009Разное
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Просит не читать и не верить
Донецкая областная организация ВО "Батькивщина" заявляет о захвате Интернет-сайта byut.dn.ua спамерами с целью дискредитации данной политической силы.
Об этом говорится в официальном письме для СМИ исполняющего обязанности председателя областной парторганизации ВО "Батькивщина" Валерия КАРПЕНКО.
В письме указывается, что "относительно действий злоумышленников уже подано соответствующее заявление в Донецкий областной ОБЭП в отдел интеллектуальной собственности".
В письме также подчеркивается, что облорганизация ВО "Батькивщина" не несёт ответственности за информацию, размещённую на сайте byut.dn.ua с 10 февраля 2009 года".
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