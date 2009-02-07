На улицах Симферополя спасатели поймали волчицу

В Симферополе спасатели поймали волчицу, которая прогуливалась по одному из густонаселенных районов города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АРК, 6 февраля около 23-00 внимание спасателей МЧС Киевского района г.Симферополя привлекла собака, которая бежала по ул. М.Залки и постоянно озиралась, бросалась в сторону от автомобилей. При более внимательном рассмотрении оказалось, что по улице гуляет волк. Спасатели заманили волка на территорию части и закрыли его в помещении постового.

Утром 7 февраля спасатели вызвали директора Симферопольского зоопарка и, уколов животное снотворным, отвезли на новое место жительства. В настоящее время волчица под наблюдением, как она оказалась в густонаселенном месте – неизвестно.

По словам директора Симферопольского зоопарка Алексея КАМЕНЦЕВА, есть несколько версий того, как этот зверь оказался в городе: по одной из них волчица могла убежать от своих хозяев, которые занимаются разведением бойцовских пород собак, либо она зашла из леса, что крайне не свойственно для волков. В любом случае животное было крайне опасно.