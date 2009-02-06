Недовольные высокими штрафами пикетировали Кировоградскую ГАИ

В Кировограде сегодня недовольные высокими штрафами автомобилисты пикетировали здание областной Госавтоинспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в акции приняли более 100 водителей, которые представляли областную общественную правовую организацию «СопроМАТ».

Люди выражали возмущение по поводу методов работы работников дорожно-постовой службы, а также необоснованно высоких штрафов за незначительные нарушения со стороны водителей.

В частности, в декларации, которую участники митинга вручили руководству областной ГАИ, к министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО выдвигались требования немедленной отмены всех нововведенных законов, которые касаются дорожного движения, особенно увеличения транспортного сбора. По словам одного из активистов «СопроМАТа» Сергея ЗАПОРОЖЦА, новые правила нуждаются в доработке и общественном обсуждении.

«Учитывая хаотичность выхода данных законов, их невозможность исполнения, власти заведомо воспринимают водителей как потенциальных преступников. Мы считаем, что оставить в силе можно только те пункты, которые предусматривают наказание за грубые нарушения правил дорожного движения. Это значительное превышение скорости, проезд на красный свет, управление транспортом в нетрезвом состоянии, создание аварийной ситуации и тому подобное», - подчеркнул С.ЗАПОРОЖЕЦ.

Участники пикета выдвинули обвинение работникам ГАИ в том, что они сами не соблюдают нововведенных запретов, в частности, это касается разговоров по мобильному телефону во время управления автомобилем.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Центра общественных связей областной ГАИ Сергей КУЗЬМЕНКО, начиная с 17 ноября 2008 г. управление получило 96 жалоб от водителей на неправомерное составление протоколов нарушений.

«При проверке получили подтверждение только три жалобы. Работники ГАИ, которые составляли протоколы, наказаны, привлечены к административной ответственности. Остальные жалобы оказались безосновательными», - сообщил С.КУЗЬМЕНКО.

По его словам, руководство областной ГАИ готово рассматривать любые претензии к работе своих сотрудников, но только если это будут конкретные факты.