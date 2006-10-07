Героя из Затулина не получилось

Все-таки зря сетовали некоторые комментаторы на несправедливость украинского суда. Шевченковский суд оставил российскому деятелю Затулину титул персоны нон-грата, то есть лица, чье появление нежелательно в Украине.

Полностью поддерживаю судебное решение. Затулин и в самом деле давно прославился своими экстремистскими выпадами, и ему лучше не появляться в Украине, поскольку никто в таком случае не сможет гарантировать безопасность его пребывания (ну, не удержится кто-то из украинцев и бросит в него тухлое яйцо). А главное, мы убедились, что в Украине имеются государственные институции, демонстрируюющие ответственное отношение к своим функциям.

После конституционной реформы и пертурбаций во власти с ее ветвями произошло что-то странное. Началось соревнование в безответственности, инфантильности, импотентности между Верховной Радой, ставшей местом трудоустройства аполитичных делков, премьером, который вообще забыл, в какой он стране живет, Президентом, который так договаривался с политическими силами, что потерял провозглашенный им курс, оппозицией, которой собственные амбиции просто не дают дышать.

И почти никто уже не сомневался, что, учитывая понятные факторы, а особенно фактор денег, суд удовлетворит иск российского деятеля.

Но уже в который раз судебная система доказала, что в ответственные моменты, когда на кону – не просто чьи-то интересы, а интересы Украинского государства, суд демонстрирует государственническую позицию.

Не помогли одиозному политику ни сумасбродные старухи, кричавшие что-то на его защиту за окнами суда, не зная, за что, собственно, им платят, ни прославленный украинский адвокат Федур, ни обещания некоторых отечественных политиков.

А самое приятное то, что из Затулина не получилось героя, как он ни пытался им быть. И Служба безопасности, думаю, избрала правильную тактику поведения в суде: никто не обвинял Затулина в том, что к чему именно он призывает на украинской земле. Речь шла лишь об упредительных мерах. Иначе говоря: как бы чего не случилось – с тем же Затулиним.

Сознаться, я давно перестала удивляться неловким телодвижениям российских политиков в последние годы. Но меня не перестает удивлять низкий интеллектуальный уровень деятелей, которых российская власть не стесняется выпускает на международный уровень. Неужели в окружении господина Путина нет более подготовленных, начитанных и просто интеллектуальных политиков, нежели нервные типы вроде Затулина?

Оксана Охримчук, г. Киев