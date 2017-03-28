Билоус: Новый закон о приватизации – это революция, которая принесет пользу государству





Украина нуждается в проведении реформ, и одной из них должна стать реформа приватизации, которая позволит быстро продавать государственные активы. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Укринформ» заявил глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус.

На пресс-конференции он вместе с первым заместителем министра экономического развития и торговли Максимом Нефьодовым представил законопроект о приватизации. Этот документ стал результатом сотрудничества Фонда государственного имущества, Министерства экономического развития и торговли, компании Baker&McKenzie и ЕБРР.

По словам Игоря Билоуса, новый закон позволит исправить системные проблемы приватизации. «Приватизации в нашей стране исполнилось 25 лет. Ровно столько, сколько нашему государству. В этом году будет 26. И я бы очень хотел, чтобы вскоре мы перестали праздновать день рождения Фонда госимущества. И перешли к реальным результатам – активной массовой приватизации», - сказал он.

Основные нововведения закона – отмена разделения объектов приватизации на многие группы. Они будут делиться только на две категории: большие, с активами более 250 млн гривен, и малые. К категории большой приватизации отнесено около 60-ти предприятий.

Законопроект предусматривает, что большие предприятия продаются исключительно с советником из числа ведущих мировых инвестбанков. Все остальные продаются на электронных площадках, в том числе платформе ПроЗорро. Таким образом, Фонд госимущества хочет отказаться от участия в приватизации оценщиков и перейти к рыночному ценоопределению.

Игорь Билоус и Максим Нефьодов заявили журналистам, что большинство государственных активов имеет довольно низкое качество. «Мы понимаем, что государственная собственность используется чрезвычайно неэффективно. Активы, которые мы не продаем, портятся. У нас такая ситуация в 99% случаев», - пояснил Максим Нефьодов, добавив, что приватизация – не тот процесс, который нужно затягивать.

Такую же мысль высказал Игорь Билоус: «Большинство объектов имеют возраст 50-150 лет. Большинство из них обременено долгами и имеет проблемы. Поэтому наша задача избавиться как можно скорее от таких объектов, дав шанс предпринимателям создать бизнес и рабочие места. Нужно помнить, что технологии движутся неуклонно вперед. И пока мы думаем, как продать ТЭЦ 1952 года, такие предприниматели как Илон Маск выпускают батареи для новой энергетики. Поэтому нужно ускорить приватизацию, чтобы не оказаться в руинах и музеях».

Руководители ФГИУ и МЭРТ сообщили, что законопроект уже передан на рассмотрение профильных министерств и ведомств. Далее очередь за Верховной Радой. «Мы призываем депутатов посмотреть на этот закон очень прагматично», - подчеркнул Максим Нефьодов.

Игорь Билоус заявил, что массовую приватизацию необходимо завершить до 2020 года. «Да, этот законопроект – революция, которая изменит многое и в приватизации, и в управлении государственной собственностью. Изменит к лучшему, поскольку в законе использован успешный опыт приватизации стран восточной Европы, принесшей пользу и государству, и обществу», - отметил глава Фонда госимущества.