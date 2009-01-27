Шкода Октавиа на скорости врезалась в крышу церкви (фото)

Рядом с саксонским городком Лимбах-Оберфрона (Limbach-Oberfrohna) 23-летний водитель "Шкоды Октавии" не справился с управлением, вылетел с трассы и, пролетев по воздуху 35 метров, врезался в крышу местной евангелической церкви, передает агентство AFP.

Причиной происшедшего могло стать сильное превышение скорости. Потеряв контроль над автомобилем на повороте, водитель пробил ограждение и выехал на пологий травяной склон, который послужил своего рода трамплином.

Машина взлетела на высоту около семи метров. Сама церковь, в крыше которой застряла "Шкода", находилась чуть ниже уровня шоссе. Примечательно, что все произошло на глазах полицейских, машина которых остановилась на светофоре.

Водителя "Октавии" извлекли из машины и отправили в больницу. Сообщается, что у него серьезные ранения. Кроме того, проводится экспертиза на наличие у него в крови алкоголя.

Пастор пострадавшей церкви Йоганнес Шуберт (Johannes Schubert) со своей стороны заявил, что тот факт, что человек после такой аварии вообще остался жив, является чудом Божьим. Пастор добавил, что на следующей воскресной мессе он и прихожане будут молиться за его выздоровление.

Лента.ру