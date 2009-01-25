В Артемовске горел завод шампанских вин
12:29, 25 января 2009Разное
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Пожар ликвидировали 6-ть отделений
Около часу ночи 25 января в городе Артемовск, на ЗАО „Артемовский завод шампанских вин”, в бытовом помещении, расположенном в транспортной галерее, в результате короткого замыкания электрического кабеля возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 рабочих завода своевременно покинули место возгорания. В 03.25 пожар был ликвидирован силами шести отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.
Жертв и пострадавших нет. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
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