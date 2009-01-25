В Артемовске горел завод шампанских вин

Около часу ночи 25 января в городе Артемовск, на ЗАО „Артемовский завод шампанских вин”, в бытовом помещении, расположенном в транспортной галерее, в результате короткого замыкания электрического кабеля возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 29 рабочих завода своевременно покинули место возгорания. В 03.25 пожар был ликвидирован силами шести отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.

Жертв и пострадавших нет. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.