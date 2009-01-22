В британских пабах рекордно подешевело пиво

Сеть британских пабов JD Wetherspoon установила минимальную за последние 20 лет цену на пиво, пишет The Times. Так, стоимость пинты (около 0,5 литра) лагерного пива составила 99 пенсов (1,4 доллара).

Мера по снижению цены, предпринятая руководством JD Wetherspoon, помогла увеличить еженедельный доход этой сети на 6,4 процента. Решение о снижении стоимости пинты пива нескольких фирм (Greene King и San Miguel) было принято для того, чтобы поддержать клиентов JD Wetherspoon во время экономического кризиса.

Однако критики этой инициативы утверждают, что установление настолько низкой цены на пиво может повлечь за собой повышение уровня употребления алкоголя. The Times отмечает, что средняя цена пинты пива в британских пабах составляет 3 фунта 20 пенсов (около 4,4 долларов).

Лента.ру