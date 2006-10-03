Почему облажалась Россия?

Снова предметом нападок России стала маленькая Грузия, “провинившаяся” перед Москвой тем, что пытается строить у себя демократию и хочет продвигаться в НАТО...

Читаю новости обо всех тех истерических изворотах Кремля, смотрю на нервные подергивания их президента, когда он говорит об инородцах, и не могу понять: ну зачем все это нужно такой большой (по размерам и населению) стране? А когда услышала, что Россия пожаловалась на Грузию в ОБСЕ, то аж покраснела. Мне за наших северных соседей стало просто стыдно.

Как говорил мой покойный дядя (дипломат, кстати), в международных скандалах всегда виновата более сильная сторона.

Если рассуждать примитивно, то шаги России, наверное, можно как-то объяснить. Ее “профессионалы” поймались на горячем, и, конечно, Грузия использовала бы факт подрывной деятельности российских спецслужб на ее территории для компрометации Москвы в глазах международного сообщества. Но та решила действовать на опережение. Подняли такой рейвах, чтобы не оскандалиться, что оскандалились по самые уши.

Конечно, Россия не европейская страна. Школы дипломатического, толерантного обращения с соседями там нет. Но разве так тяжело элементарно просчитывать последствия своих деяний?

Во-первых, можно было предвидеть, что никто такой истерике в цивилизованном мире не поверит, так же, как не поверили России в ее клевете на Украину зимой, когда нам перекрыли газ.

Во-вторых, понятно, что Грузия, задержав российских гэбэшников, наверняка имеет доказательства их неблаговидной деятельности, что она и продемонстрировала.

В-третьих, запрещение транспортного сообщения, почты с Грузией воспринимаются в мире не просто как акт глупый, но и просто дикий. Ну, причем здесь почта?

Российский президент по телевидению заявляет об иностранных спонсорах Грузии. Как будто Грузия должна жить в натуральном хозяйстве. Но смотреть и слушать эти обвинения почему-то смешно. Лучше бы повысили уровень подготовки своих “спецов”, раз на них возлагается такая важная миссия, как подрыв соседних государств.

А то как всегда – облажались на весь мир...

Оксана Охримчук, г. Киев