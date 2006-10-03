Шулявский мост в Киеве дышит на ладан

Шулявский мост в Киеве ожидает реконструкция в следующем году.

Как пишет «Газета по-Киевски», об этом сообщил руководитель научно-исследовательского института имени Шульгина Петр КОВАЛЬ, принимавший участие во вчерашнем совещании в "Киевавтодоре" по вопросу состояния моста возле метро «Шулявская». Напомним, после пожара на рынке секонд-хенда путепровод оказался серьезно поврежден: одну полосу движения власти решили перекрыть, чтобы уменьшить нагрузки.

П.КОВАЛЬ отметил, что его ведомство представит полные результаты исследования к концу этой недели. Предварительная оценка такова: мост выдерживает нагрузки, но запас прочности иссяк.

"Власть подошла к вопросу серьезно. Решено было ускорить работы по проектированию и грядущей реконструкции. Здесь будет развязка. Ее возведут, скорее всего, в следующем году», - сообщил он. А пока принято решение о запрете проезда по Шулявскому мосту грузовых автомобилей. Через месяц его укрепят металлическими подпорками.

Эти работы не будут мешать автомобильному движению сверху. Только после этого мосту вернут "лишнюю" полосу движения.

Институт и в дальнейшем будет приводить мониторинг строения. "По мосту не страшно ездить. Мы проверяли, он держит больше чем сто тонн. Есть проблема в его долговечности, а не в несущей способности", - рассказал П.КОВАЛЬ.

Как сообщает издание, на совещании было вынесено также решение о том, чтоб вынести рынки из-под всех мостов в Киеве. В частности по рынку на Шулявке этот вопрос будет подниматься в Киевсовете.