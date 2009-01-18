Норвежцам запретили пользоваться услугами проституток

В Норвегии вступил в силу закон, который вводит наказания для людей, пользующихся услугами проституток, сообщает BBC News. Человек, которого уличат в том, что он платил за услуги сексуального характера, может быть оштрафован или даже отправлен в тюрьму.

Закон предусматривает наказание в виде полугода лишения свободы. В случае, если проститутка была несовершеннолетней, клиенту грозит срок до трех лет тюрьмы.

В Норвегии, по неофициальным данным, работают около трех тысяч проституток, сообщает AFP. По новому закону, преступлением является покупка услуг сексуального характера, но не их предоставление. Аналогичные меры, как отмечает агентство, ранее были приняты в Швеции. Такой подход, по мнению сторонников закона, является более эффективным, чем преследование самих проституток.

В то же время норвежское законодательство предусматривает наказания за сутенерство и торговлю людьми.

Скептики опасаются, что новый закон может загнать проституцию в подполье. В этом случае проститутки могут оказаться менее защищенными от произвола со стороны клиентов.

Лента.ру