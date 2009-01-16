Черновецкий «верх лижет, низ топчет», или О секретах успеха «мэра всех киевлян»

Мнение Черновецкий таки опять всех “сделал”!

Стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве будет снижена. В метро на 30 копеек – с 2 гривен до 1 гривни 70 копеек, а в автобусе-троллейсусе-трамвае – на 50 копеек, с 2 гривен до 1 гривни 50 копеек. И все это, сообщили столичные медиа, – по инициативе мэра города, отца и благотворителя всех киевлян Леонида Михайловича Черновецкого. Слава ему и респект!

Как сказал бы Остап Бендер – конгениально!

Оказывается, это не Антимонопольный комитет Украины на протяжении почти двух месяцев “прессовал” Черновецкого, после чего он был вынужден капитулировать и хотя бы на чуть-чуть снизить тарифы, а он сам, такой “белый и пушистый”, обратился к комитету с инициативой снизить тарифы, а уже там пошли ему навстречу. В телесюжете на телеканале “ТРК Киев” Черновецкий так и заявил: ” Мы с Александром Ивановичем ( председатель АМКУ Мельниченко - УНИАН) исповедуем христианскую мораль, и я решил снизить тарифы.” Комитет же поддержал мэра-благотворителя, остается лишь формальность – решение должна одобрить Киеврада. Но мер по-хозяйски дал понять перед телекамерами, что с этим проблем не будет, рада поддержит, что ей скажут.

Сила!

Это действительно умеет лишь Он – всех “поиметь” и при этом выступить “отцом и благотворителем”. Из черного сделать белое и выйти сухим даже не из воды, а из той субстанции, которая пахнет не совсем как вода.

В чем Его секрет? Как это ему всегда удается?

В первую очередь, нужно признать, это - блестящий ум и такой же блестящий актерский талант. Лишь самый умный человек может согласиться играть такого, мягко говоря, недалекого персонажа, которого часто изображал Черновецкий. И только величайший актер может сыграть его так искусно! Когда же потребность в образе отпадает, перед нами появляется совсем другой Черновецкий. Где тот подторможенный, слабоумный Леня Космос, который полчаса подыскивал нужное слово, нес что-то невпопад и имел вид пациента клиники определенного профиля? Ан неу, говорит Черновецкий, уверенно подходит к микрофону и ведет прямой эфир так, что позавидует много наших “звездных” телеведущих.

В этом и кроется едва ли не главный секрет – всегда будь непредсказуемым. Ведут дискуссию в рамках каких-то логических аргументов – “коси” под заторможенного придурка. Обвиняют заторможенности и намекают на тягу к наркоте – подтянись на турнике перед телекамерами полтора десятка раз. Дадут по предмету мужской гордости – говори: по голове. Будут ждать судебных разборок с тем, кто дал – скажи: я по-христиански его прощаю.

Но это лишь половина спеха.

Вторые “полуспеха” Черновецкого - он всегда договаривается с теми, кого не может победить (по крайней мере, в этот момент) и по полной программе “имеет” тех, кто бессилен перед ним самим. Абсолютно по Жванецкому: “верх лижет, низ топчет”. Когда же “верх” уже можно не лизать, а топтать, еще и как его “топчет”!

Вспомним его первое “мэрство”. Как он стелился перед пенсионерами, инвалидами, малообеспеченными и социально незащищенными людьми! Как заглядывал в рот, как молился за них! И как все изменилось с приходом в кабинет на Крещатике, как быстро все забылось! Из тех, кого обещали защищать, выжимали все, что можно, так, для цирка, украшая все пиарными акциями на крыльце мэрии. Но что они могли ему уже сделать?

Зато ой как могли попортить жизнь те, кто составил большинство в мэрии. И что с ним произошло, где они теперь? От блока грозного оппозиционера Кличко остались лишь обломки. “Наша Украина” время от времени делала грозные заявления, но вместе с будто бы ненавидимым мэром так присосалась к “дерибану” столице, что аж зачмокало. БЮТ для отвода глаз вроде как что-то “категорически” и “решительно” отрицал, но кто уже на все то смотрит, когда в Черновецкого оказалось и формальное, и неформальное большинство, а следовательно - весь город как на блюдечке – с миллиардным бюджетом, с землей по цене золота, с людьми. А все благодаря тому, что Он знает, с кем нужно договариваться, а кого “топтать”.

А затем были досрочные выборы. И опять он всех “сделал”. “Молодого, перспективного” политика Катеринчука так “попользовал”, что тот, кажется, еще долго будет помнить. А как потом “попользовал” “непримиримого” оппозиционера Зинченко! Тот работал с экспертами, объяснял киевлянам, что нельзя оставлять метро со старыми тарифами. Черновецкий вчетверо повысил цену и все спихнул на Зинченко: это он мне подсунул!

И вот теперь “финал апофеоз” с тарифами: Черновецкий решил снизить их, а Антимонопольный комитет его поддержал! Есть здесь логика? Поднять тарифы, а затем обращаться к комитету, чтобы снизить их? Но Черновецкого это не “колышет”. Он, как всегда, судя по всему, договорился с теми, с кем вынужден был договориться. Поэтому комитет, на который давило правительство во главе с Юлией Тимошенко, быстренько “поддержал” решение об уценке аж(!) на 30 и 50 копеек. И это после того, как они были подняты на полторы гривни.

Те же, кто для Черновицкого “низ”, как всегда, заплатят за все. Почти два месяца миллионы людей выкладывали за общественный транспорт не по 1,5-1,7 гривни, а по две. Столичная “Газета по-киевски” подсчитала, что на “лишних” 30-50 копейках киевляне переплатили 18 миллионов гривен, и никто, конечно, этой разницы не вернет. Более того, совсем нет уверенности, что и теперь это будет обоснованный тариф. А, следовательно, “низ” и дальше будет платить дань Черновецкому и тем, с кем он договаривается “наверху”. Да еще и при этом за деньги тех же киевлян-плательщиков налогов (теперь понятно, зачем ему было подминать под себя коммунальные СМИ, в частности, тот же телеканал ТРК “Киев”?) всем будут рассказывать, какой же в Киеве градоначальник - белый и пушистый, умный и благородный, честный и щедрый.

… Леонид Михайлович Черновецкий любит подчеркивать свою набожность и соловьем разливаться о христианской морали. Но, судя по конкретной жизни и поступкам, если рай и ад есть на свете, то конечное местопребывание “отца и благотворителя всех киевлян” можно назвать. Более того, если ада нет, его стоило бы учредить для одного вполне конкретного человека. Его имя вы знаете.

Сергей Карпов, г. Киев