Кто дольше работает, тот раньше умирает

Кто каждый день допоздна пашет в офисе или вкалывает на заводе, рискует заработать гипертонию.

К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорнии в Ирвине, которые в результате проведенного исследования установили давно предполагаемую связь между работой и здоровьем. Прежние исследования уже демонстрировали, что те сотрудники, которые регулярно задерживаются на службе, больше подвержены риску различных заболеваний, травм, сердечных приступов. Женщины, которые работают допоздна, больше курят и едят впопыхах, а также меньше занимаются спортом, чем остальные.

Примечательно то, что даже несколько часов переработок в неделю могут оказать негативное воздействие на организм. По сравнению с теми, кто работает не более 40 часов в неделю, риск заработать высокое давление у сотрудников, которые трудятся от 41 до 50 часов, увеличивается на 14%. У людей, работающих свыше 51 часа в неделю, показатель возрастает на 29%.

Инопресса