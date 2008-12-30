Четверо людей погибли в ДТП в Донецкой области
10:39, 30 декабря 2008Разное
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Еще двое - в больнице
Вчера в 17.30 возле Горловки Донецкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, еще два человека с травмами различных степеней тяжести госпитализированы.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 101 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 16 человек и 123 травмированы.
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