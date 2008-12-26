Россияне на границе Польши протестуют "против диктатуры Путина"

Около ста граждан России, уже неделю ожидающие в очереди на проезд пограничного перехода в Гронуве между Польшей и российским Калининградом, вывесили плакат, в котором осуждают политику действующего премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

«Нет диктатуре Путина!» - написано на плакате, который размещен перед пограничным переходом.

Как сообщает elblag24.pl, россияне пытаются ввезти в Россию автомобили, купленные в странах Европейского Союза, пока не вступили новые таможенные ставки на импорт машин, введенные правительством В.Путина.

Новая пошлина, которая возрастет до 70% с действующих 50%, начнет действовать 11 января 2009 года.

Россияне заявляют, что российские пограничники умышленно так медленно пропускают автомобили, чтобы вынудить большинство заплатить уже более высокую пошлину.

По их данным, обычно за сутки границу проезжали около 100 автомобилей, а за последнюю неделю – не больше 10.

Портал отмечает ужасные условия, в которых россияне ожидают в очереди, заметив, что местные жители организовали для них помощь.

«Благодаря местным жителям были организованы теплые напитки, бутерброды, супы и другие закуски. Священник местного прихода пригласил всех на Сочельник», - пишет elblag24.pl.

Россияне комментируют ситуацию очень негативно.

«Происходящее здесь - это целенаправленные действия российских таможенников и власти против нас, граждан той же страны», - говорит один из ожидающих в очереди.

Они также заявляют, что готовые даже заплатить повышенную пошлину, но чтобы их только пропустили.

По данным польских пограничников, которых цитирует TVN24, в очереди - около 130 транзитных автомобилей.

Они сообщили, что за последние сутки россияне пропустили 37 машин.

Польские пограничники заметили, что могли бы пропустить все машины за сутки, но не могут этого сделать, потому что российская сторона не принимает транзитные автомобили.

Справка УНИАН. В декабре правительство РФ подняло пошлину на импорт автомобилей в Россию для поддержки отечественных автопроизводителей в условиях мирового экономического кризиса.

Это решение вызывало массовые акции протеста против власти на Дальнем Востоке, где автоимпорт - один из главных источников доходов местного населения.

В РФ за последнее десятилетие не было никаких массовых антиправительственных выступлений.