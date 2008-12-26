В странах Евросоюза Cвятой Николай зарабатывает от 25 евро за визит

Профессиональной Святой Николай на рождественско-новогодние праздники в странах Европейского Союза зарабатывает за один визит к детям от 25 евро.

Как свидетельствуют данные портала Wynagrodzenia.pl, за час визита в Америке Святой Николай, в зависимости от штата, получает от 100 до 200 долларов, в то время как в Евросоюзе один визит (может быть получасовым) стоит от 25 евро.

В Великобритании Св. Николай зарабатывает от 80 до 130 фунтов за часовой визит.

Портал отмечает рост спроса из года в год на услуги Св. Николая, замечая, что не каждый желающий может зарабатывать столько, просто одев красный костюм и нацепив седую бороду.

«Часто необходимо окончить профессиональные курсы... Дополнительно, чтобы стать «сертифицированным» Св. Николаем, нужно подписать обязательство относительно достойного поведения. Ему нельзя курить или пить алкоголь из спрятанной бутылки», - пишет Wynagrodzenia.pl

Дешевле всего в странах Евросоюза Св. Николай «стоит» в Польше: от 25 до 50 евро.

В Германии его услуги оценивают от 40 до 70 евро за визит; в Бельгии – 50 евро за визит; во Франции 60 евро.

Портал отмечает, что все более популярными становятся другие услуги Св. Николая, среди которых - визиты в фирмы, школы, письма от него и даже телефонные разговоры с ним.

В Великобритании фирму или школу Св. Николай посетит за 400 фунтов (за три часа), в американском штате Флорида за такую же услугу берут, по меньшей мере, 400 долларов. В Даласе, если со Св. Николаем придет его жена, услуга обойдется вдвое дороже.

Сравнительно дешево заказать Св. Николая в фирму или школу можно в Германии: 80-90 евро за час.

Бельгийский Николай Père-Noël за 8-часовый визит вместе со своей женой, фотографом берет 3 тыс. евро плюс 21% НДС.

В России визит Деда Мороза вместе со Снегурочкой обойдется в 50 долларов.

Портал отмечает, что чаще всего в США Св. Николаев (Санта Клаусов) нанимают для промоушена товаров в торговых центрах.

За 40 дней такой работы Санта может заработать даже до 10 тыс. долларов.

«Ставка зависит от опыта, качества бороды и специальных навыков», - пишут Wynagrodzenia.pl.

Популярны также фотографии с Сантой. Час фотосессии со Св. Николаем стоит 55 долларов, одна фотография – 5 долларов.