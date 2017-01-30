7 трендов в изучении английского языка на 2017 год

О самых популярных способах освоения английского языка рассказали специалисты платформы поиска репетиторов для занятий английским по скайпу и «вживую», Preply.com.

1. Прослушивание подкастов

Модный способ изучения английского по подкастам использует каждый второй владелец мобильного устройства. Короткие тематические аудиозаписи для новичков и продвинутых студентов помогают совершенствовать навыки аудирования в любом месте — в поездке, на работе и даже во время пробежки.

2. Занятия английским по скайпу

Миллионы людей пользуются преимуществами бесплатной программы Skype для повышения уровня знаний языка. Многие студенты предпочитают изучать английский по скайпу, общаясь с носителями языка из Европы, Австралии или Америки.

3. Просмотр сериалов без перевода с английскими субтитрами

Действенный метод изучения английского по сериалам работает безотказно.

4. С песней по жизни

Если вы понимаете менее 50% текста — ваш уровень английского еще далек от идеала. Используйте песни для обучения языку.

5. Приложения по изучению английского

Наши родители учили язык с помощью подручных материалов — карточек со словами и личных блокнотов-словарей. Сегодня можно легко обходиться без пособий, заменив карточки и блокноты универсальными мобильными приложениями.

6. Коммуникативная методика

Быстрый и эффективный способ освоения языка построен на методе коммуникации. Обучение ведется на английском с самого первого урока. Новые слова и грамматические правила изучаются в процессе общения и закрепляются с помощью различных упражнений.

7. MMO-игры

Играя в многопользовательские ролевые онлайн-игры, вы можете «прокачивать» навыки чтения, говорения и восприятия иностранной речи, «не отходя от кассы». В популярных ММO участвуют десятки тысяч геймеров, большинство из которых проживает за границей и общается на универсальном английском.