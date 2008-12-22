Почему глава УПЦ баллотируется на московского патриарха?

Многое зависит от того, как Кремль сумеет поработать с российскими епископами... Надеюсь, выдвижение Владимира – это абсолютно самостоятельная игра нашей митрополии…

Мнение

В воскресенье епископат Украинской православной церкви Московского патриархата обратился к митрополиту Владимиру с просьбой принять участие в выборах на высшую должность в Русской православной церкви. Украинские епископы заявили, что считают митрополита Владимира достойным кандидатом на Первосвятительский патриарший престол и собираются поддержать его кандидатуру во время голосования на поместном соборе РПЦ.

Это действительно новость… Еще несколько дней назад было ясно, что блаженнейший Владимир не собирался принимать участие в выборах патриарха. Существовало, да и сейчас в церковных кругах бытует убеждение, что глава украинской церкви в силу разных причин не сможет занять патриарший престол в Москве.

«Украина – другое государство, у нас другой, чем в Москве стиль ведения церковной политики, у нас намного демократичнее церковное управление, мы сами решаем свои проблемы и, по большому счету, все, что у нас есть общего с Москвой, – это совместное служение и евхаристическое единство. Численность нашей паствы реально превосходит паству РПЦ, мы отдельная церковь, – рассказал нам представитель митрополии, просивший не называть его имени. – Кроме того, мы предполагаем, что российская власть будет пытаться отстаивать «своего кандидата», поэтому вряд ли наш митрополит будет в состоянии соревноваться с ним. Лично от себя могу добавить, что украинской пастве, по большому счету, все равно, кто будет руководить РПЦ. Понятно, что фаворитом «патриаршей гонки» выглядит «провластный» кандидат митрополит Кирилл. Это заметно по той уверенности, которую он излучает при встречах с общественностью и священством, по льстивому тону придворных (прицерковных) писателей. Но владыку Кирилла не очень любят в РПЦ – ни епископы, ни представители духовных школ. Одним не нравится его авторитарность, другие недолюбливают его за слишком активный «экуменический диалог», третьим просто несимпатично, что митрополита поддерживает власть. Поэтому будет ли он поддержан иерархами при тайном голосовании, пока вопрос открытый».

Тут многое зависит от того, как Кремль сумеет поработать с российскими епископами.

Почему же на этом фоне появилась фигура главы УПЦ?

По мнению наших собеседников – священников УПЦ, – выдвижение блаженнейшего призвано показать, как украинской власти, так и иерархам РПЦ авторитет и влиятельность украинской церкви. Если сорок пять украинских иерархов (чисто российских епископов – 69) будут голосовать за кандидатуру Владимира или за то, кого благословит (по-светски, на кого укажет) блаженнейшей Владимир, это может серьезно повлиять на результат голосования. Так что выдвижение украинского митрополита киевскими иерархами, видимо, призвано показать силу предстоятеля УПЦ, и желание заявить об украинской «линии» на январском соборе, где будет избираться патриарх.

Вообще-то эта новость вызвала много споров в церковном сообществе и породила множество догадок.

«А может быть, Медведев–Путин, зная, как популярен митрополит Владимир в Украине, захотели отдать ему патриарший престол, чтобы «укрепить общее духовное пространство» и привязать к себе украинскую паству?» – предполагают одни.

«Возможно, блаженнейший Владимир рассматривается частью российского епископата как реальная альтернатива Кириллу (нелюбимого ими), и они попросили его выдвинуть свою кандидатуру?» – строят догадки другие.

Первая гипотеза не нашла своего подтверждения в Киевской митрополии. Нам тоже она кажется маловероятной, Медведев и Путин привыкли править прямолинейно, и не будут укреплять духовное пространство, отдавая престол митрополиту, еще недавно назвавшему Голодомор геноцидом. Кроме того, несмотря на все нездоровье, митрополит Владимир остается активным и деятельным церковным деятелем и не сделает ничего, чтобы противоречило его убеждениям и совести. А вот то, что многие российские епископы, не желая иметь Кирилла своим главой, поприветствовали бы, если бы украинские иерархи внесли свежесть в процессе голосования, – это факт.

Впрочем, это предположения. Может быть, все намного проще, и епископат УПЦ выдвинул своего митрополита по каким-то другим соображениям. Но в любом случае надеюсь, что выдвижение блаженнейшего Владимира – это абсолютно самостоятельная игра нашей митрополии, и приятно, что она оказывается на нее способной.

Маша Мищенко