Крестьяне откопали самый большой в истории Закарпатья клад

Самый большой за всю историю Закарпатской области клад выкопали крестьяне в этом году на огороде.

Находку презентовал в Ужгородском пресс-клубе заведующий отделом археологии Закарпатского краеведческого музея Иосиф КОБАЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что осенью возле села Геевцы в Ужгородском районе крестьяне во время обработки земли нашли 113 предметов из бронзы (украшения и элементы оружия), а также фрагмент посуды, в которой клад был закопан в землю. Предметы датируются 1300 годом до нашей эры, то есть были созданы 3300 лет назад. «Найденный клад - настоящий подарок для культуры, истории и науки области», - подчеркнул археолог.

По его словам, чаще всего подобные клады попадают в частные руки и практически теряются. «Однако в этом случае Закарпатский краеведческий музей сумел выиграть конкурентную борьбу, и ценная находка стала достоянием всех жителей и краевой истории», - отметил И.КОБАЛЬ.

Он также сообщил, что люди, которые нашли бронзовые предметы, получат вознаграждение от музея – «несколько тысяч гривен». Цена же самой находки, по словам ученого, по меньшей мере в 5 раз больше. В данном случае нужно благодарить «патриотизм» крестьян.

«Ценность археологической находки заключается в том, знаем ли мы, где и когда она найдена. Это важная информация, только при наличии которой может идти речь о научных исследованиях и описании истории края», - сказал И.КОБАЛЬ.

По словам археолога, Закарпатье - самый богатый в Украине регион на находки бронзового века. На территории Европы нет ни одной территории, где бы на 1 квадратный километр было найдено такое количество кладов, как в Закарпатской области.

Все найденные и презентованные вещи имеют культовый характер. В одной из втулок наконечника копья нашли небольшую пластину. Такие случаи были зафиксированы лишь дважды в Европе. Это пример ритуала, связанного с заказом против болезни.

«Закарпатские клады известны далеко за пределами Закарпатья, коллекция находок областного краеведческого музея была второй по ценности среди музеев в Советском Союзе. К сожалению, составленную мною опись закарпатских находок у нас не напечатали, потому что экономический кризис, вечная нехватка средств. А в Германии уже через две недели нашли возможность издать этот научный труд», - рассказал И.КОБАЛЬ.

Справка УНИАН. В Закарпатском краеведческом музее хранится свыше 130 тыс. оригинальных экспонатов. В Украине среди областных музеев это 6-7-е место. Коллекция бронзовых кладов музея самая большая в Украине, кроме того, только закарпатский музей владеет коллекцией кельтских древностей.