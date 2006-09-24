На Шулявке горел ”секондхэнд”

В Киеве по проспекту Победы, 48 на торговой площадке частного предприятия "Азнавур" в палатках "секондхэнда" возник пожар, который уничтожил тентовые покрытия и вещи на площади 500 кв. м

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Подразделениями МинЧС Украины пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МинЧС Украины в г. Киеве.