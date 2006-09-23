В Крыму иномарка столкнулась с маршруткой

Вчера в Красноперекопском районе Крыма автомобиль "Пежо" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести получили 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, в результате ДТП два жителя Коростышева Житомирской области с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга, ранами и ушибами, а также один житель Симферополя с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом теменной области госпитализированы в травматологическое отделение Красноперекопской больницы.

Еще 6 крымчанок, пострадавших в ДТП, от госпитализации отказались и находятся на амбулаторном лечении.

По информации МЧС, всего за минувшие сутки в Крыму произошло 7 ДТП, в результате которых один человек погиб и 20 получили травмы.