Ватикан осудил искусственное оплодотворение и клонирование

Ватикан выпустил документ, в котором осуждает искусственное оплодотворение, клонирование человека, использование эмбриональных стволовых клеток, а также проектирование пола и других генетических характеристик младенцев. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Кроме того, в документе высказано негативное отношение к приему противозачаточных аппаратов, известных под названием "таблетки следующего утра", и к использованию внутриматочных спиралей. Эти средства, препятствующие развитию плода уже после объединения клеток родителей, приравнены Ватиканом к аборту.

Авторы документа под названием "Достоинство человека. О некоторых вопросах биоэтики" (Dignitas personae. Su alcune questioni di bioetica) призывают проявлять уважение к человеку на самых ранних стадиях его развития и никогда не воспринимать его просто как скопление клеток. Именно в восприятии людей как клеточного материала Ватикан обвиняет сторонников исскуственного оплодотворения.