Как украинцы на евреях зарабатывают (фото)

По словам жителей Умани, каждый год ровно на одну неделю их город как бы перемещается в другую страну, пишет газета “Сегодня”. Вроде как Израиль, только денежная единица не шекель, а доллар. Когда приезжают хасиды, около места их массового проживания появляется импровизированный рынок, где местные жители продают сувениры, которые изготавливали в течение года, например кукол, которые изображают хасидов. Стоят они не меньше 20 долларов.

В районе многоэтажек, который примыкает к разрушенному еще в позапрошлом веке еврейскому кладбищу, где находится могила Нахмана, стоимость аренды квартиры на 2 суток доходит до 500 долларов. Не так давно за 800 000 долларов продали половину 2-х этажного дома на улице Пушкина, через дорогу от святого места.

Могила святого стоит на холме, автобусы останавливаются внизу, а местные жители зарабатывают на доставке багажа хасидов “на гора” . За подъем - 15 баксов. За неделю паломничества, предприимчивый уманец может заработать на евреях около $1000. Неплохой заработок, если учесть, что средняя зарплата в Умани 700 гривен.