В Китае посетитель зоопарка укусил панду

В пекинском зоопарке пьяный китаец забрался в вольер, где содержится панда, а когда животное попыталось прогнать названного гостя, вступил с ним в борьбу и укусил, сообщает агентство Associated Press.

Перед посещением зоопарка 35-летний житель провинции Хенан Чжанг Синьян (Zhang Xinyan) выпил несколько кружек пива в расположенном неподалеку ресторанчике.

Как пишет газета Beijing Morning Post, перед вольером с пандой у Синьяна возникло непреодолимое желание погладить медведя, который показался ему "очень забавным". Он забрался в вольер и разбудил мирно спавшую панду. От неожиданности животное испугалось и укусило Синьяна за ногу. В ответ оскорбленный Синьян пнул медведя.

Между ними завязалась настоящая драка, в ходе которой китаец укусил медведя за спину. "У него было очень толстая кожа", - признался он потом журналистам. Посетители немедленно вызвали служителей зоопарка, которые разняли дерущихся. Панду отогнали струей из брандспойта.

Синьян был доставлен в больницу. Сообщается, что его здоровью ничего не угрожает. О происшедшем он помнит смутно.

Что касается панды, то, по словам служителей зоопарка, она пережила настоящий шок.

Лента.ру