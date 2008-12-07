Британские университеты теряют студентов-иностранцев

Университеты Великобритании из-за мирового финансового кризиса могут лишиться значительной части иностранных студентов и приносимых ими доходов, считает исполнительный директор Британского Совета Мартин Дэвидсон.

Одним из основных направлений деятельности Британского Совета является привлечение студентов из-за рубежа для учебы в британских университетах.

"Функционирование некоторых университетов сильно зависит от зарубежных студентов. На некоторых курсах до 80% студентов - иностранцы", - напомнил Дэвидсон, слова которого цитирует Би-би-си.

Он пояснил, что снижение притока иностранных студентов на данные курсы может негативно сказаться и на британских студентах.

"Если будет наблюдаться недобор студентов, эти курсы не будут организованы вовсе, и это значит, что наши студенты также не смогут участвовать в них", - сказал руководитель Британского Совета.

В частности, лондонский университет Сити пятую часть всех своих доходов получает от студентов-иностранцев, которые составляют 27% всех учащихся этого учебного заведения.

Заместитель вице-канцлера университета Сити профессор Джулиус Вайнбург признал, что часть студентов-иностранцев не смогла приехать и начать учебу из-за сложностей с деньгами, а некоторые студенты обращаются к руководству университета за финансовой -поддержкой и субсидиями.

Тем временем британский министр по делам высшего образования Дэвид Лэмми считает, что университетам страны придется адаптироваться к новым экономическим условиям, чтобы подтвердить свою конкурентоспособность на мировом рынке высшего образования.

"Вот почему в настоящее время мы обсуждаем, как нам добиться того, чтобы английское высшее образование в будущем оставалось одним из ведущих в мире", - сказал министр.

РИА “Новости”