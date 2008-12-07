"Тойота" сократила производство в США и Канаде

Выпуск автомобилей на заводах японского концерна "Тойота мотор" в США и Канаде сократился в минувшем месяце почти на 34% по сравнению с соответствующим уровнем прошлого года. Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили в токийском офисе крупнейшей в Японии автокорпорации. Сообщается, что свертывание производства связано с падением спроса на новые машины на рынке Северной Америки.

По этой причине дирекция "Тойота мотор" вынуждена увеличить в январе-феврале 2009 года технологические перерывы в работе сборочных линий в американском штате Кентукки, а также на предприятии в Канаде. Общее количество нерабочих дней на каждом заводе за этот период составит не менее десяти.

О внесении серьезных поправок в производственные планы на заводах в США и Канаде японский автоконцерн объявил впервые в июле этого года. Однако дела на рынке в этом регионе в последние месяцы еще более ухудшились. Так, в октябре продажи новых авто упали почти на 32%.