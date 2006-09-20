Суд отменил паритетность “Киевстара”

Апелляционный суд Харьковской области отменил решение Московского районного суда г. Харькова, по которому акционеры ЗАО "Киевстар GSM" – Telenor и "Сторм" - получили в совете директоров равное количество голосов.

Как сообщает "Корреспондент", 19 сентября суд после рассмотрения апелляционной жалобы норвежской компании Telenor на решение Московского райсуда Харькова от 3 ноября 2005 года признал устав "Киевстара" соответствующим украинскому законодательству.

Как сообщалось, 3 ноября 2005 года Московский районный суд Харькова вынес решение в деле по заявлению представителя компании "Сторм" Павла КУЛИКОВА, согласно которому ряд положений устава "Киевстара" были признаны не легитимными. В частности, был установлен факт паритета голосов Telenor (владеет 56,5% акций "Киевстара") и "Сторм" (43,5% акций “Киевстар” и на 100% принадлежит Altimo, российской "дочке" "Альфа-Групп") в совете директоров ЗАО "Киевстар", то есть право делегировать по одному представителю без учета размера пакетов акций.

Конфликт между Telenor и "Альфа-Групп" связан с выходом на украинский рынок российского сотового оператора ОАО "ВымпелКом" (акционерами являются также "Альфа-Групп" - 32,9% и Telenor - 26,6%), в частности, со сделкой по приобретению "ВымпелКомом" оператора ЗАО "Украинские радиосистемы".