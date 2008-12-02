С крыши вагона поезда Львов-Харьков сняли пьяного «пассажира»

В Полтавской области, на станции Лубны, с крыши вагона поезда «Львов-Харьков» сняли 25-летнего пьяного «пассажира».

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Полтавской области, 1 декабря во время остановки пассажирского поезда №112 «Львов-Харьков» на крыше первого вагона был замечен молодой человек. Сотрудники милиции совместно со спасателями сняли его с крыши. 25-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал, что собирался доехать до Харькова.

Задержанного направили в райотдел милиции для выяснения обстоятельств.