С крыши вагона поезда Львов-Харьков сняли пьяного «пассажира»
14:38, 02 декабря 2008Разное
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Задействовали милицию и МЧС
В Полтавской области, на станции Лубны, с крыши вагона поезда «Львов-Харьков» сняли 25-летнего пьяного «пассажира».
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Полтавской области, 1 декабря во время остановки пассажирского поезда №112 «Львов-Харьков» на крыше первого вагона был замечен молодой человек. Сотрудники милиции совместно со спасателями сняли его с крыши. 25-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он рассказал, что собирался доехать до Харькова.
Задержанного направили в райотдел милиции для выяснения обстоятельств.
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