Испания может признать водительские права Украины

Украина и Испания в ходе переговоров по консульско-правовым вопросам достигли принципиальной договоренности принять меры для ускорения подписания соглашения о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По словам В.КИРИЛИЧА, в ходе этих консультаций, которые состоялись в Киеве 26 ноября, были согласованы порядок и сроки осуществления обмена информацией, необходимой для подтверждения подлинности водительских удостоверений и дальнейшего их обмена.

Было договорено завершить в кратчайшие сроки проработки других технических вопросов, которые являются предпосылкой для реализации положений соглашения.

Во время обсуждения состояния выполнения соглашения между Украиной и Евросоюзом об упрощении оформления виз были рассмотрены конкретные случаи нарушений испанской стороной положений данного соглашения и отмечена необходимость исправления ситуации.

Кроме того, испанская сторона заверила Украину в поддержке в дальнейшем продвижении безвизового диалога с ЕС, начало которому был официально положено в Брюсселе 29 октября.