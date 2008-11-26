Главному банкиру Украины лучше бы молчать

Мнение

Глава Национального банка Украины Владимир Стельмах в последние два месяца стал очень часто появляться в теле- и радио эфире, хотя перед тем он, наоборот, долгое время избегал общения со СМИ. Надо полагать, что радостная для журналистов перемена в поведении главного банкира связана с нарастанием финансового кризиса в стране. И своими многочисленными заявлениями он хочет как-то успокоить панику среди населения - вызванную стремительным обвалом гривни, запретом Нацбанка на досрочное снятие депозитов и прочими "негараздами" последнего времени. Однако даже невооруженным взглядом видно, что многие высказывания руководителя НБУ, озвученные им в ноябре и октябре, имели прямо противоположный эффект…

К примеру, вчера Владимир Стельмах появился в вечернем эфире «Интера», чтобы сообщить успокоительную для народа (так он, вероятно, посчитал) новость. Он в частности поведал, что Национальный банк Украины намерен выпускать депозитные сертификаты для физических лиц. «Вы сможете приносить свои деньги в национальный банк на один, два, три, пять лет и тогда уж точно вы не прогорите», – уверял телезрителей банкир при этом.

А теперь давайте-ка призадумываемся, должна ли такая новость утешить соотечественников и сбить панику?

Понятно, что адресовал свой данный посыл руководитель Нацбанка главным образом украинцам, хранящим свои деньги на депозитах коммерческих банков. Поскольку в октябре и ноябре многие захотели досрочно расторгнуть депозитные договора, а те, у кого закончились сроки, забирают свои деньги, не оформляя новых депозитов. По этой причине общий объем депозитов (юридических и физических лиц) в октябре снизился на 9,2 млрд. грн. или на 2,7%, а в ноябре данный опасный для банков процесс продолжился.

Однако теперь Владимир Стельмах заявил, что, не смотря на существующий порядок гарантирования депозитов (сейчас банки гарантируют возврат вклада на сумму до 100 тыс. грн.), оказывается, люди могли «прогореть» - ведь именно это зловещее слово он употребил с экранов телевизоров?!

Ну и что должны подумать после этого люди, которые ежедневно с нервным напряжением следят за всеми финансовыми новостями, опасаясь за сохранность своих сбережений в банках? Конечно же, включится логика по дедуктивному принципу «от обратного». Раз главный банкир признает существование рисков, то деньги нужно срочно забирать и хранить их под подушкой! То есть, данная реплика Стельмаха может только усилить панику на валютном рынке.

И, надо сказать, что вышеприведенное заявление главы Нацбанка далеко не единственное из тех, которые он сделал в последнее время и которыми нанес вред стабильности гривни и всей отечественной банковской системе.

Вспомним, как в октябре он глубокомысленно рассказал, что до конца года доллар не будет стоить дешевле 6 гривень! И это было еще тогда, когда гривня только-только начала падение, курс был меньше 6 грн/долл, и многие в стране думали, что скоро все вернется назад. Естественно, после данной фразы, охотно растиражированной в СМИ, резко полезли в гору котировки доллара на межбанке и на наличном рынке.

Или как он до смерти напугал всю страну, объявив о том, что скоро нас ждет дефолт! Что должно произойти после оглашения такого приговора с потребительскими ценами и курсом доллара? Правильно – все пошло в рост!

Или в минувшее воскресенье Владимир Стельмах начал рассказывать экономическую сказку про «индекс бигмака», по которому евро сейчас должен стоить не 8 грн., а всего 2,22 грн. «Прошу – одумайтесь! Потому что пройдет время, где-то не больше года: все будет совсем по-другому. Придет стабилизация экономики, восстановятся наши международные позиции и так далее: и будет потеря», - молил сограждан глава НБУ. И от этих слов многим держателям депозитов наверняка сделалось еще страшнее. К тому же люди прекрасно помнят, как в прошлом году он тоже убеждал, что гривня должна укрепляться, и Нацбанк даже провел весной этого года ревальвацию. И все знают, чем это всё сейчас закончилось…

Да и вообще, пригоже ли для высокопоставленного финансиста использовать в качестве довода какие-то ненаучные «индексы бигмаков»? Которые журнал «The Economist» ежегодно публикует наверняка с усмешкой, оказывая тем самым скрытую рекламу компании McDonalds?..

В общем, не только ряд непоследовательных последних решений Нацбанка, но и многочисленные необдуманные заявления Владимира Стельмаха лишь ухудшают ситуацию в финансовом секторе. Люди продолжают забирать депозиты, и гривня стремительно валится. Так может быть, кто-то в Украине сумеет убедить главного банкира, что ему лучше бы молчать, а не говорить? Как там в рекламе жевательной резинки – «уж лучше жевать»?..

Юрий Глухов