В киевском метро погиб человек
09:57, 26 ноября 2008Разное
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Между станциями «Оболонь» и «Петровка»
В Киевском метрополитене, на рельсах между станциями «Оболонь» и «Петровка», поздно вечером 25 ноября погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным, по неизвестным причинам человек находился на сцеплении между первым и вторым вагонами.
Остановки движения поездов не было.
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