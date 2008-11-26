В киевском метро погиб человек

09:57, 26 ноября 2008
Разное
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Между станциями «Оболонь» и «Петровка»

В Киевском метрополитене, на рельсах между станциями «Оболонь» и «Петровка», поздно вечером 25 ноября погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным, по неизвестным причинам человек находился на сцеплении между первым и вторым вагонами.

Остановки движения поездов не было.

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