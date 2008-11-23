«Копейка» влетела в молоковоз: трое погибших

Вчера в 4.30 на автодороге Сумы – Глухов вблизи поселка Ворожба Белопольского района Сумской области легковой автомобиль «ВАЗ-2101» столкнулся с молоковозом «ГАЗ-53».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погибли три человека, еще двое с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную райбольницу.

На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Все за сутки на территории Украины зарегистрировано 109 ДТП, в которых погибли 22 человека, травмированы - 124.