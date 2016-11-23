Каждый день через службу занятости работу находит более 3 тысяч украинцев - статистика

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Сергей Кравченко.

"Мы получили цифры за 10 месяцев - эффективность работы Службы достаточно высока. Так, за один рабочий день в среднем мы трудоустраиваем более 3000 украинцев. С начала года был введен целый ряд изменений, который позволил сохранить нашу эффективность в период пика кризиса на рынке труда, который пришелся на январь этого года. Однако, вместе с экономической ситуацией и ситуацией на Востоке Украины проблемой до сих пор остается то, что не все украинцы, к сожалению, хотят работать и идут в Службу не для поиска работы, а исключительно за выплатами", - отметил С. Кравченко.

По словам заместителя Председателя ГСЗ, с начала года в Службе был введен новый регламент обслуживания клиентов, который значительно сократил время поиска работы. Вместе с тем, - как подчеркнул С. Кравченко, - подбор работы - это далеко не весь перечень услуг, которые можно получить в Службе занятости, как привыкли думать украинцы. Так, в центрах занятости можно получить профессиональные консультации психологов, которые определяют, какая именно профессия может подходить под конкретный психотип человека. Также, в Службе занятости в короткий срок можно бесплатно переучиться на востребованную на рынке профессию. При этом, перечень профессий включает как рабочие специальности, такие как токарь, так и профессии, связанные с IT-отраслью.

Кроме обучения и переобучения на востребованную специальность в Службе занятости можно пройти курсы предпринимательской деятельности и получить одноразовую выплату помощи по безработице на открытие собственного дела. Кроме того, среди услуг Службы направление на общественные работы и другие работы временного характера.

"Мы идем в ногу со временем. Почти каждый месяц, не дожидаясь изменений в законодательстве, которые нам необходимы, мы внедряем инновационные решения и новые услуги. С недавних пор все безработные получили возможность бесплатно изучать английский язык. Кроме того, мы запустили совместный проект с платформой Прометеус, которая позволяет учиться онлайн у лучших преподавателей мира", - добавил С. Кравченко.