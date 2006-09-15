Россияне спасли украинца, который пытался доплыть до Японии

Российские моряки спасли в Японском море гражданина Украины, который пытался на надувной весельной лодке добраться из Приморья в Японию.

Как сообщили РИА «Новости» во Владивостокском морском спасательно-координационном центре, украинец Константин МИРОШНИЧЕНКО был спасен в четверг поздно вечером моряками теплохода "Виктория" в 47 милях от побережья Приморского края.

"Путешественник подавал сигналы бедствия, которые заметили на российском теплоходе. Украинец вместе с надувной лодкой был поднят на борт судна. Состояние спасенного удовлетворительное", - отметил собеседник агентства.

По его словам, теплоход "Виктория" держит курс на Владивосток, где гражданину Украины предстоит поведать российским пограничникам, откуда и когда он, минуя официальные морские власти, пытался совершить вояж в Японию.