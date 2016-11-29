Масштабный киноконцерт в Кинопанораме: премьера фильма Сергея Грека с участием Остапа Ступки, Георгия Делиева и Ники Романюк!

29 ноября в 19.30 в одном из старейших киевских кинотеатров «Кинопанорама» ул. Шота Руставели 19 (М. Палац Спорта), пройдет уникальное мероприятие. Зрителям обещают оригинальную авторскую программу, состоящую из острой, но предельно искренней поэзии, музыки наполненной яркими чувственными образами и премьерный показ фильма «Вавилон: эпидемия свободы», который не оставит никого равнодушным.

Сергей Грек - талантливый поэт, писатель, и режиссер, лауреат многих фестивалей, самобытный автор описывающий время, будет всей душой читать свои страстные стихотворения под современную музыку Владлена Пупкова, и непрерывную видео проекцию.

Ника Романюк – певица, художник и актриса, исполнит новые песни, на стихи Сергея, которые заставят чувствовать, сопереживать каждому слову, положенному на замечательную музыку Леонида Волоха и Юрия Забелина.

Апофеозом концерта станет премьера авторского фильма-притчи «Вавилон: эпидемия свободы». Фильм снимался на Одесской киностудии. Главные роли исполнили всем известные украинские актеры: Остап Ступка и Георгий Делиев.

Ведущий мероприятия: Остап Ступка.

Мероприятие благотворительное, собранные средства пойдут на срочную операцию украинского музыканта Александра Каминцева. Стоимость билета символическая (дешевле, чем в зоопарк).

Мероприятие уникальное и пропустить его просто нельзя!!!

Справка и заказ билетов (044) 222-00-22; (044) 383 58 58; (044) 287-30-41

Кол-во мест ограничено. Поспешите, уже остались последние места!

Видео обращение Остапа Ступки!

Связаться с организаторами: 0634213180, 0679304513 Сергей