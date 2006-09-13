Ту-154 под Донецком, возможно, разбился из-за экономии горючего

Авиакатастрофа самолета Ту-154, произошедшая 22 августа под Донецком, могла быть связана с необходимостью экономить горючее, считает председатель комитета Госдумы РФ по энергетике, транспорту и связи Валерий ЯЗЕВ.

"Есть гипотеза о том, что действия летчика авиакомпании Пулково, самолет которой потерпел авикатастрофу 22 августа, были связаны с необходимостью экономить горючее в связи с тем, что в Санкт-Петербурге оно дешевле, чем в Анапе", - сказал он сегодня на заседании, посвященном мерам по обеспечению безопасности авиаперевозок, передает РИА «Новости».

Как отметил выступивший на заседании известный российский летчик Анатолий КВОЧУР, который недавно осуществил беспосадочный перелет по маршруту Чкалова, "катастрофа в Донецке - классический пример того, что люди были не готовы к сложившейся ситуации, хотя выбраться из нее могли бы как и другие люди выбирались, есть примеры. 20 лет назад произошла точно такая же авиакатастрофа, поэтому летчики либо были неинформированы, либо подзабыли полученные навыки", - отметил он. По мнению пилота, в "случае "болтанки", попадания в область высокой турбулентности, с земли должна постоянно идти подсказка на борт - как действовать пилотам в таком случае".

Как сообщалось, российский самолет Ту-154 авиакомпании Пулковские авиалинии, выполнявший рейс Анапа-Санкт-Петербург, 22 августа разбился возле населенного пункта Сухая Балка в 45 километрах от Донецка. Все 170 человек, в том числе 45 детей, которые находились на борту, погибли. Расследование причин авиакатастрофы самолета находится в ведении Генпрокуратуры России.