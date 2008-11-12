Еврокомиссия ослабила требования к размеру овощей и фруктов

Европейская комиссия отменила требования к размеру овощей и фруктов для продажи в магазинах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Майкл МЕНН.

“Законодательство вступает в силу с 1 июля следующего года”, - сказал он.

По его словам, новое законодательство ЕС предусматривает отмену стандартов относительно размеров 26 из 36 видов овощей и фруктов, которые продаются в розничной сети.

По словам представителя Еврокомиссии, отмена стандартов, во-первых, устранит неоправданные административные барьеры а, во-вторых - позволит людям во время продовольственного кризиса выбирать, какие овощи и фрукты покупать: крупные и красивые или маленькие и кривые.

В то же время стандарты будут сохранены на 10 основных видов овощей и фруктов, которые представляют 75% стоимости всей торговли овощами и фруктами в ЕС: яблоки, цитрусовые, киви, салат-латук, персики и нектарины, груши, клубнику, сладкий перец, столовый виноград и томаты.