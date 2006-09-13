Британские ученые смогли подтвердить то, что родители и учителя знали давно: мозг подростков работает иначе, чем у взрослых. В чем заключается главная разница? Сканирование мозга засвидетельствовало, что участок, который отвечает за чувство вины и сопереживания, значительно пассивнее у подростков, чем у взрослых. Такие данные вряд ли удивят людей, которые проводят много времени с молодежью, но лондонские ученые впервые смогли это продемонстрировать наглядно. Их открытие, по мнению коллег, является важным еще и потому, что доказывает: осознание влияния собственных поступков на других людей развивается постепенно. А участок мозга, который отвечает за сопереживание, развивается медленнее, чем другие части мозга. Доктор Джей Ґидд из вашингтонского Института психического здоровья замечает, что дозревание не обязательно совпадает с двадцатым годом рождения: у многих людей мозг полностью развивается лет где-то в двадцать пять.

А уже после сорока лет мозг начинает уменьшаться. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему это происходит: совершенствуются ли старшие люди в том, что делают ежедневно, наоборот ли – из-за этого сложно усваивают новое.

Радио "Свобода"