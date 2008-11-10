Ющенко: автомобилестроение - стратегическая сфера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за увеличение доли национального производства в автомобильной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время совещания с производителями автомобильной техники Украины о ситуации в отрасли и мероприятий по преодолению кризисных явлений, которое проходит в Секретариате Президента.

В.ЮЩЕНКО отметил, что национальное автомобилестроение - это стратегическая сфера для украинской экономики, и напомнил, что раньше были сделаны шаги, целью которых было «дать шанс национальному товаропроизводителю» в этой отрасли.

Президент сказал, что это были льготы в фискальной, земельной сфере и другие. По словам В.ЮЩЕНКО, «такого рода преференции должны быть, если мы хотим поддержать национального товаропроизводителя на рынке». По словам главы государства, такая политика дала позитивный результат, был расширен рынок и спрос на украинские автомобили.

Как сказал В.ЮЩЕНКО, была существенно увеличена судьба автомобилей национального товаропроизводителя, в частности, сейчас она составляет больше половины от всего автомобильного рынка.

В то же время В.ЮЩЕНКО поставил вопрос, повлияли ли эти преференции, которые были введены с 2000 года, на полноценное национальное автомобильное производство. Отвечая на свой же вопрос, В.ЮЩЕНКО сказал, что «скорее всего - нет». В частности, по его словам, остается достаточно ощутимой доля импорта как самих автомобилей, так и кузовов и других запчастей.

Президент подчеркнул, что необходимо сделать больший акцент на национального товаропроизводителя в данной отрасли.

В ходе совещания он призвал представителей предприятий автомобильной промышленности подать свои предложения для улучшения ситуации в отрасли и пообещал вынести этот вопрос на обсуждение 12 ноября на общеукраинское совещание, которое будет посвящено мероприятиям по выходу из экономического кризиса в разных отраслях.