Киевстар отчитался о стремительном росте финансовых показателей в 3-м квартале

3G-услуги доступны для 52% населения Украины

131% рост потребления дата-трафика на клиента

18,3% рост EBITDA

В июле-сентябре 2016 года общая выручка Киевстар увеличилась на 9%, до 3,922 млрд грн. Это стало возможным как благодаря развитию сети 3G, так и за счет роста потребления услуг голосовой связи и интернета. А самое главное – популярности тарифных планов, ориентированных на пользователей смартфонов. Напомним, что Киевстар первым среди телеком-операторов Украины предложил клиентам доступ к соцсетям, возможность слушать музыку и смотреть видео онлайн без ограничений. В результате в 3 квартале 2016 года доходы от реализации услуг мобильной передачи данных выросли на 61%.

«Украинцы стали больше разговаривать и использовать услуги 3G – по данным третьего квартала MOU выросло до 544 минут, а трафик 3G в нашей сети – до 9111 ТБ», – говорит Петр Чернышов, президент Киевстар.

В июле-сентябре 2016 года Киевстар продолжал развивать сеть 3G. Теперь она охватывает территорию, где проживает 52% населения страны. На конец 2015 года охват был 35%.

Выручка от реализации услуг фиксированной связи увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным кварталом 2015 года и составила 261 млн грн, в основном за счет услуги «Домашний Интернет». Доходы от этого сервиса выросли на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Достичь таких результатов удалось за счет привлекательных предложений для клиентов.

В 3 квартале 2016 года показатель EBITDA увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млрд грн. Маржа EBITDA выросла на 4,3 процентных пункта и составила 55,3%. Капитальные расходы в 3-м квартале 2016 года составили 860 млн грн.

«Мы создаем для наших абонентов равные возможности и заботимся о том, чтобы каждый украинец мог использовать все преимущества 3G-интернета. Киевстар продолжает поддерживать развитие в Украине новых технологий: за 9 месяцев 2016 года наши инвестиции составили более 1,8 млрд грн. Также в 3 квартале мы обеспечили масштабный охват 3G-связью крупных населенных пунктов в зоне АТО. На сегодня мы – единственный оператор, который обеспечивает население этого региона услугами 3G», – комментирует Петр Чернышов.