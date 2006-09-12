Зварич обеспокоен качеством спермы

Министерство юстиции Украины предлагает увеличить на сигаретной упаковке площадь, отведенную для размещения предостережений о вреде курения. Кроме того, Минюст предлагает расширить перечень лозунгов-предупреждений, предостерегающих курильщиков о вреде курения. Об этом идет речь в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины относительно предостережения от употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", вынесенном на обсуждение Государственным департаментом по вопросам адаптации законодательства Министерства юстиции Украины.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, документ разработан с целью приведения законодательства Украины в соответствие с нормами и стандартами ЕС в сфере здравоохранения. В частности, с положениями Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака от 21 мая 2003 года, которая была ратифицирована Украиной 6 июня 2006 года.

В соответствии с изменениями, разработанными Минюстом, основное медицинское предостережение потребителей табачных изделий должно занимать не менее 30 процентов площади внешней поверхности одной из сторон упаковки табачных изделий. Дополнительное медицинское предостережение потребителей табачных изделий должно занимать не менее 40 процентов поверхности другой, большей, стороны упаковки табачных изделий.

Среди антитабачных лозунгов, которые будут занимать не менее 40 процентов упаковки, Минюст предлагает утвердить 8 новых. В частности, "Курение может повредить сперме и сокращать рождаемость", "Курение может повлечь нарушение кровообращения и вызвать импотенцию", "Курение вызывает старение кожи", "Курение разрушает артерии, вызывает сердечные приступы и инсульты", "Курение вызывает рак легких", "Ваш лечащий врач может помочь Вам прекратить курить", "Курение может вызвать медленную и болезненную смерть", "Прекращение курения сокращает риск смертельных заболеваний сердца и легких", "Воспользуйтесь помощью для прекращения курения: проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом", "Сигаретный дым содержит бензол, нитрозамини, формальдегиды и цианид водорода”.

С другой стороны упаковки, не менее 30 процентов ее общей площади, должно занимать одно из двух медицинских предостережений потребителей табачных изделий - "Курение убивает/курение может убить" или "Курение вредит Вашему здоровью и здоровью окружающих".

Замечания и предложения к законопроекту от физических и юридических лиц будут приниматься Министерством юстиции на протяжении месяца со дня опубликования.

Действующая редакция закона о мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредном влиянии содержит шесть медицинских предостережений такого содержания: "Курение во время беременности вредит вашему ребенку"; "Табачный дым вредит здоровью тех, кто вас окружает"; "Курение вызывает зависимость, не начинайте курить!"; "Курение вызывает импотенцию"; "Защитите детей: не позволяйте им дышать вашим дымом"; "Курильщики умирают рано". Каждый вариант текстов дополнительных медицинских предостережений наносится производителем табачных изделий на упаковки табачных изделий поочередно.

Справка УНИАН. На сегодняшний день на большинстве табачных изделий, которые реализуются в Украине, указано с обеих сторон упаковки "Курения вредит здоровью". Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака не регламентирует конкретных лозунгов-предупреждений, которые должны быть размещены на упаковках табачных изделий, а также их количества.

Как сообщал УНИАН, 7 марта 2006 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственный департамент по вопросам адаптации законодательства Министерстве юстиции Украины. 16 марта министр юстиции Сергей ГОЛОВАТЫЙ вместо ликвидированного департамента создал в структуре министерства Департамент европейской интеграции. Новообразованный департамент до сих пор не начал своей работы.

Весной 2006 года постановление Кабинета Министров Украины от 7 марта 2006 года, которым был ликвидирован Государственный департамент по вопросам адаптации законодательства, было обжаловано в суде.

11 сентября 2006 года премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что будет требовать определения порядка адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС. "Я буду ставить такую задачу, чтобы мы определили порядок, очередность и приоритетность законопроектов, которые необходимо рассматривать и адаптировать к законодательству европейскому", - сказал премьер