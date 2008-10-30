В Киеве неизвестный угрожал взорвать гостиницу
14:39, 30 октября 2008Разное
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Эвакуировать постояльцев не стали...
Сегодня в Киеве неизвестный мужчина угрожал взорвать гостиницу "Салют", которая находится в Печерском районе города.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, утром по линии "02" из таксофона, который находится вблизи этой гостиницы, неизвестный сообщил, что в 12.00 должно сработать взрывное устройство.
Следственно-оперативные и взрывотехнические группы, обследовав помещение гостиницы, взрывчатки не обнаружили. С 12.20 заведение начало работать в обычном режиме. Как отметили в ЦОС, обследование помещений здания происходило без эвакуации персонала и жителей.
Принимаются меры по установлению личности "информатора".
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