В Киеве неизвестный угрожал взорвать гостиницу

Сегодня в Киеве неизвестный мужчина угрожал взорвать гостиницу "Салют", которая находится в Печерском районе города.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, утром по линии "02" из таксофона, который находится вблизи этой гостиницы, неизвестный сообщил, что в 12.00 должно сработать взрывное устройство.

Следственно-оперативные и взрывотехнические группы, обследовав помещение гостиницы, взрывчатки не обнаружили. С 12.20 заведение начало работать в обычном режиме. Как отметили в ЦОС, обследование помещений здания происходило без эвакуации персонала и жителей.

Принимаются меры по установлению личности "информатора".