”Регионы” шантажируют Ющенко

Вновь и вновь убеждаюсь - ситуация для Ющенко все хуже. Теперь ультиматум выдвигает не только "партнерша" Юлия Тимошенко, которая ставит вопрос категорично - или я возглавляю правительство, или ухожу в оппозицию... Сходный ультиматум объявил Кушнарев от Партии регионов. Теперь только их, донецкий, человек должен сидеть в кресле главы правительства, если "Регионы" пойдут на коалицию. Они явно учатся у Юли.

Время работает не на Ющенко и не на "Нашу Украину"... С каждым днем потенциальные партнеры, борясь за место в коалиции, будут становиться напористей и несговорчивей.

Хотя один положительный момент в этом все же есть. Терпение у Ющенко, какой он ни вялый и слабый, может лопнуть. Как это было с отставкой Тимошенко. А это означает роспуск парламента...

Правда, я не очень верю в ультиматум "Регионов". Думаю, если дело дойдет до такой коалиции, они свое требование о Януковиче или другом донецком премьере снимут.

Еще Кушнарев намекнул, что "Регионы" напомнят о себе на местах, требуя смены глав облгосадминистраций, назначенных Ющенко. Мол, исполнительную власть в регионах не могут возглавлять представители тех партий, которые не получили поддержки на выборах. Это тоже звучит как шантаж Ющенко: соглашайся на "цветную" коалицию, а то в областях наступит безвластие.

Посмотрим, насколько терпеливым окажется Ющенко...

Оксана Охримчук, г.Киев