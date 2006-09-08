Мужчина погиб, выпав из автобуса на ходу

7 сентября в 18.15 на 273-м километре трассы Одесса-Мелитополь в районе Новой Каховки Херсонской области из открытой неисправной двери микроавтобуса в результате нарушения правил перевозки пассажиров выпал мужчина.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Управления МВД Украины в Херсонской области, пассажир 1967 года рождения, житель села Веревка Береславского района погиб под колесами этого же автобуса. Смерть была мгновенной. Ведется следствие.